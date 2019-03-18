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У Росії відповіли на заяви НАТО і ЄС повернути Крим Україні

Новини » Політика    18.03.2019 - 22:00
У Росії відповіли на заяви НАТО і ЄС повернути Крим Україні
Фото: будівля МЗС Росії (twitter.com/MID_RF)

НАТО і ЄС заявили, що ніколи не визнають анексію Росією Криму

У МЗС РФ заявили, що Євросоюзу і НАТО необхідно перестати займатися політиканством. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

В РФ після заяви ЄС та НАТО про російську анексію Криму заявили, що блоки намагаються "покарати кримчан за зроблений ними вибір".

"Про повне нерозуміння настроїв кримчан свідчать абсурдні заяви про те, що отримання громадянства Росії і призов у Збройні Сили Росії були "нав'язані" жителям півострова. Невдалою спробою винайти хоч якісь приклади "негативу" виглядають і висловлювання про погіршення екологічної ситуації в Криму", - зазначають в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні Північно-Атлантичний Рада НАТО у своїй заяві закликав Росію повернути Крим Україні. У документі говориться, що "п'ять років тому РФ застосувала силу проти України, щоб незаконно анексувати Крим. Це порушення суверенітету і територіальної цілісності України є серйозним порушенням міжнародного права і серйозним викликом євроатлантичної безпеки".

Також високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС залишиться незмінним у своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

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