У Росії відкинули можливість прямої війни з Україною

Фото: Сергей Шойгу (kremlin.ru)

У Кремлі не розглядають такий розвиток подій

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відкинув можливість прямого військового конфлікту з Україною. Про це він заявив в інтерв'ю російському ЗМІ, передає РБК-Україна.

Так, відповідаючи на питання журналіста, чи існує небезпека повномасштабного військового конфлікту між Україною та Російською Федерацією, Шойгу відповів, що навіть не думає про такий сценарій.

"Навіть думати про це не хочу. Маю велику надію, що в українського народу і в української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільного сюжету. Колись "екстремістів" в Україні все одно доведеться зупиняти. Шкода тільки, що це не було зроблено раніше", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація демонструє перші ознаки готовності до деескалації ситуації на Донбасі. Також міністр наголошував, що Київ не збирається поступатися українськими територіями.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський прагне за півроку досягти прогресу в питанні завершення війни на Донбасі. Зеленський очікує на результативність від майбутніх переговорів в нормандському форматі.