У Росії відреагували на висилку двох дипломатів з Чехії

Фото: Міністерство закордонних справ Росії (mid ru)

У МЗС РФ заявили, що розчаровані таким підходом уряду Чехії

В Російській Федерації заявили, що отримали повідомлення про вислання двох співробітників російського посольства в Празі. При цьому було зазначено, що таке рішення є "сфабрикованою провокацією".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

У відомстві зазначили, що розчаровані таким підходом уряду Чехії, яке не залишає "простору для конструктивного діалогу".

"Цей недружній крок, який спочатку був заснований на бездоказових звинувачень у ЗМІ, свідчить про відсутність у Праги бажання нормалізувати деградовані останнім часом не з нашої вини російсько-чеські відносини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Чехія висилає двох дипломатів Росії після скандалу з погрозами отруєння чиновників.

У квітні поточного року, видання Respekt з посиланням на джерела повідомила, що в чеську столицю прибув російський дипломат, у якого нібито був з собою отруту рицин. Після чого чеська контррозвідка надала держохорону трьом чиновникам, на яких могло бути скоєно замах, а саме мера Праги Зденеку Гржібу, старості району Ржепоріє Павлу Новотні і старості району Прага 6 Петру Коларже.

Причиною можливого замаху з боку РФ називають рішення демонтувати пам'ятник радянському маршалу Конєву. Гржібу і Новотні заявили, що замість пам'ятника хочуть встановити пам'ятну дошку на честь бійців Російської визвольної армії.

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Автор: Лера Полищук