У Росії відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі

У Росії відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч з російським лідером Володимир Путіним на Донбасі. У РФ вважають, що вона не має ніякого сенсу.
Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє ТАСС.
За його словами, "це заяви хорошого актора", він не вбачає в них смислового навантаження.
"Він (Зеленський, - ред.) пропонує зустріч на українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює", - сказав сенатор.
Він вважає, що Зеленському "захотілося" заявити про себе, "ніби-то перехопити ініціативу" перед посланням президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам, яке буде оголошено в середу.
Зазначимо, вчора Зеленський у відеозверненні звернувся до Путіна російською мовою і запропонував зустрітись на Донбасі.
Нагадаємо, Зеленський підписав закон про призов резервістів в армію без мобілізації.
Раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів.
Крім того, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ в 150 000 осіб.