RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Росії відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч з російським лідером Володимир Путіним на Донбасі. У РФ вважають, що вона не має ніякого сенсу.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє ТАСС.

За його словами, "це заяви хорошого актора", він не вбачає в них смислового навантаження.

"Він (Зеленський, - ред.) пропонує зустріч на українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює", - сказав сенатор.

Він вважає, що Зеленському "захотілося" заявити про себе, "ніби-то перехопити ініціативу" перед посланням президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам, яке буде оголошено в середу.

Зазначимо, вчора Зеленський у відеозверненні звернувся до Путіна російською мовою і запропонував зустрітись на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про призов резервістів в армію без мобілізації.

Раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів.

Крім того, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ в 150 000 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбас
Читайте також
Зеленський підписав закон про призов резервістів в армію без мобілізації
Бойовики на Донбасі 9 разів порушили "тишу": стріляли з мінометів і кулеметів
Прогноз погоди