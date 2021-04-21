У Росії відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі

За його словами, "це заяви хорошого актора", він не вбачає в них смислового навантаження.

"Він (Зеленський, - ред.) пропонує зустріч на українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює", - сказав сенатор.

Він вважає, що Зеленському "захотілося" заявити про себе, "ніби-то перехопити ініціативу" перед посланням президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам, яке буде оголошено в середу.

Зазначимо, вчора Зеленський у відеозверненні звернувся до Путіна російською мовою і запропонував зустрітись на Донбасі.