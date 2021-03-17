У Росії відреагували на звинувачення США у втручанні у вибори: "мегафонна дипломатія"

У Росії заявили, що підготовлений американською розвідкою доповідь являє собою "черговий набір безпідставних звинувачень".

"Висновки доповіді про проведення Росією операцій впливу в Америці підтверджуються виключно упевненістю розвідок у їх правильності. Не наводиться фактів або конкретних доказів таких претензій", - заявили в посольстві.

Дипломати вважають, що головна мета таких дій Вашингтона - підтримка негативного фону навколо РФ.

"Вашингтон продовжує практику "мегафонної дипломатії"... Такий настрій адміністрації навряд чи відповідає запропонованому нами рівноправного і взаємоввічливого експертного діалогу для пошуку рішень найбільш актуальних питань. Дії Вашингтона не сприяють нормалізації двосторонніх відносин", - додали в посольстві.