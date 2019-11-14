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У Росії відреагували на нові докази у справі MH17

Новини » Політика     14.11.2019 - 20:13
У Росії відреагували на нові докази у справі MH17
Фото: на місці катастрофі рейсу MH17 (flickr.com / jeroenakkermans)

У Москві стверджують, що слідство "підганяє матеріали" під готове рішення

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відреагували на нові докази у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17, які сьогодні були оприлюднені спільною слідчою групою (JIT). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як заявила представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова, слідство "підганяє матеріали" справи MH17 під заздалегіть готове рішення. Вона додала, що вважає частину доказів фальшивими.

"Публікація якихось матеріалів, частина з яких одразу виявляється фальшивкою, частина з яких не підтверджується. Ми вже це проходили не раз... Вердикт, вирок було вже винесено відразу, а все інше - підгонка матеріалів, які б з точки зору тієї групи свідчили на користь обраної тактики обвинувачення", - пояснила вона.

Нагадаємо, у четвер, 14 листопада, JIT оприлюднила нові докази у справі про катастрофу рейсу MH17, а саме новий запис розмови бойовиків незадовго до інциденту. В розмові бойовика, який представився "комендантом Макіївки", з невстановленою особою згадується міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а також бойовики Ігор Гіркін та Олександр Бородай.

Крім того, раніше в міжнародній групі журналістів-розслідувачів Bellingcat заявляли, що у справі про катастрофу рейсу MH17 можуть з'явитися нові підозрювані. У Bellingcat відзначали, що вони добре обізнані, хто саме відповідальний за катастрофу малайзійського літака.

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