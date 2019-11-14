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В России отреагировали на новые доказательства по делу MH17

Новости » Политика     14.11.2019 - 20:13
В России отреагировали на новые доказательства по делу MH17
Фото: на месте катастрофы рейса MH17 (flickr.com / jeroenakkermans)

В Москве утверждают, что следствие "подгоняет материалы" под готовое решение

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на новые доказательства в деле о крушении малайзийского рейса MH17, которые сегодня были обнародованы совместной следственной группой (JIT). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, следствие "подгоняет материалы" дела MH17 под заранее готовое решение. Она добавила, что считает часть доказательств фальшивыми.

"Публикация неких материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз... Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", - пояснила она.

Напомним, в четверг, 14 ноября, JIT обнародовала новые улики в деле о катастрофе рейса MH17, а именно новую запись разговора боевиков незадолго до инцидента. В разговоре боевика, который представился "комендантом Макеевки", с неустановленным лицом упоминается министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также боевики Игорь Гиркин и Александр Бородай.

Кроме того, ранее в международной группе журналистов-расследователей Bellingcat заявляли, что в деле о катастрофе рейса MH17 могут появиться новые подозреваемые. В Bellingcat отмечали, что они хорошо осведомлены, кто именно ответственен за катастрофу малайзийского самолета.

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