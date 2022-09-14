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В Росії скасовують відправку нових підрозділів в Україну через відмови воювати, - розвідка

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Військові частини Росії не можуть відправити нові підрозділи на війну проти України. Усе через масові відмови воювати серед солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

"В частинах і з’єднаннях, які перебувають на території Росії, скасовують заплановані відправки особового складу в Україну. Причина – масова відмова від участі в бойових діях", - пише пресслужба розвідки.

Тим часом солдати 5 окремої танкової бригади 36 армії Улан-Уде, пишуть рапорти на звільнення без урахування будь-яких пільг, а особовому складу бригади, яка вже перебуває на території України - надають відпустки виключно за сімейними обставинами.

"Одночасно в підрозділах, які беруть участь у війні проти України спостерігається катастрофічна нестача особового складу. З метою "вирішення проблеми" командуванням окупаційними військами вирішено суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій", - додає пресслужба.

Пораненим окупантам в шпиталях спрощують діагнози та відмовляють в планових хірургічних втручаннях, щоб якнайшвидше повернути солдата на війну проти України.

"Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за 3 дні виписали із шпиталю. Офіційний діагноз - "отит". Надано рекомендацію не застуджувати вухо. При цьому, відмовлено в операційному втручанні", - додає пресслужба.

Щоб посилити угрупування під тимчасово окупованим Херсоном, Росія готує передислокацію 4 батальйонів "кадирівців", однак поки що ці підрозділи недостатньо укомплектовано.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, окупанти через успішний контрнаступ ЗСУ змушені терміново вивозити свої сім'ї з Криму та півдня України.

Тим часом Росія може готуватися до нових обстрілів захопленої ЗАЕС, або ж інших станцій на території країни.

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