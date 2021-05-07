"Справа Сенцова": в Росії звільнили політв'язня Чирнія

Політв'язня незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації - в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.

"Сьогодні... під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму", - повідомила омбудсмен.

Наразі Чирній перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску "Мілове" Луганської області.

Як відомо, Олексій Чирній вважається четвертим фігурантом "справи Сенцова", у якій фігурують кінорежисер Олег Сенцов, студент Олександр Кольченко, фотограф Геннадій Афанасьєв. Їх звинуватили у "підготовці терористичного акту".

Чирній єдиний, хто визнав свою провину на суді, хоча не погодився з кваліфікацією своїх дій як "терористичних".