У Росії оголосили візит Асада і Ле Пен до окупованого Криму

Асад та Ле Пен мають намір відвідати форум у Ялті

На так называемый "Ялтинский международный экономический форум" в оккупированном Крыму приедут президент Сирии Башар Асад и лидер французских правых Марин Ле Пен. Об этом заявил сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Назарова, Асад и Ле Пен станут почетными делегатами форума в Ялте. Он уточнил, что сирийская сторона подтвердила визит после декабрьского приглашения Асада посетить полуостров. Форум запланирован на 17-20 апреля.

Напомним, в апреле 2017 года перед выборами во Франции BBC опубликовало расследование, в котором говорилось, что Марин Ле Пен получила 9 млн евро от Российской Федерации за ее публичное и неоднократное одобрение аннексии Крыма. Отметим, ранее российские хакеры слили в сеть СМС-переписку между кремлевским чиновником и российским депутатом в марте 2014 года, из которой понятно, что обсуждалась возможность поездки Ле Пен в Крым в качестве наблюдателя на "референдуме".

В июне 2018 года с расследованием выступил Reuters и заявил, что Крым поддерживает правительство Асада, экспортируя зерно в Сирию.