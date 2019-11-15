У Росії оголосили звинувачення 8 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

У п'ятницю, 15 листопада, під час засідання суду в Ростові-на-Дону російський прокурор оголосив звинувачення 8 фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як розповів адвокат кримськотатарських активістів Назім Шеіхмамбетов, прокурор Ігор Колликов за короткий термін оголосив обвинувачення 8 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" під час сьогоднішнього засідання російського Південного окружного військового суду.

"Прокурор оголосив обвинувачення щодо всіх фігурантів. Сам обвинувальний висновок складається з близько півтори тисячі сторінок, однак прокурор вклався у 5 хвилин, щоб пояснити суть звинувачення", - заявив адвокат.

Він додав, що під час виступу його підзахисних російський суддя неодноразово їх перебивав, коли активісти висловлювали своє ставлення до оголошеного обвинувачення. В результаті один з активістів заявив про відвід судді.

"І під час промови Сервера Мустафаєва суддя продовжив переривати. Мустафаєв заявив йому відвід. На цьому засідання завершилося. Суд ухвалив рішення на наступному засіданні продовжити заслуховувати ставлення наших підзахисних до звинувачення. У сьогоднішньому засіданні своє ставлення до звинувачення встигли висловити Марлен Асанов, Сервер Мустафаєв, Сервер Зекір'яєв, Мемет Білялов", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо сьогодні в Ростові-на-Дону почався суд над 8 кримськотатарськими активістами, фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір". Всі підсудні відкидають звинувачення і вважають, що їх переслідують через політичні та релігійні мотиви.