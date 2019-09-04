У Росії звинуватили ще одного українця в нападі на посольство в Києві

Слідчий комітет Росії пред'явив заочне звинувачення українцю Володимиру Кошовенку, який брав участь в акції під російським посольством у Києві в березні 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Слідчого комітету РФ.

Звинувачення пред'явлено за ч. 2 ст. 360 КК РФ. У січні поточного року українець був заочно заарештований Басманним судом Москви за статтею 329 КК РФ - наруга над державним прапором Росії.

За даними слідства, 6 березня 2016 року Кошовенко та інші активісти в ході акції "Свободу Надії Савченко" напав на посольство, що призвело до порушення його роботи. Активісти використовували піротехніку, спалили російський прапор і пошкодили авто співробітників посольства. Відео акції було викладене у YouTube.

Зазначимо, що у червні поточного року по тому ж обвинуваченню була заочно заарештована українка Ірма Карт.

Нагадаємо, в 2016 році під час мітингів на підтримку Надії Савченко у Львові та Одесі активісти закидали яйцями генеральні консульства Російської Федерації. Зокрема, Володимир Парасюк, який тоді був нардепом, зірвав прапор з будівлі генерального консульства.

У жовтні 2017 року головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації заочно заарештував чотирьох українців за напади в період 2014-2016 рр. на російські дипломатичні установи, розташовані на території України.