У Росії при обваленні стіни будинку загинули дві людини

У Новосибірську (Росія) на робочих обвалилася стіна будинку під час реконструкції, в результаті чого загинули як мінімум двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як повідомляється, обвалились перекриття на площі 350 кв. м.

"Порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 216 КК РФ - "Порушення правил безпеки при веденні будівельних робіт, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними МНС, під завалами можуть перебувати вісім осіб, один чоловік був витягнутий живим.

Нагадаємо, у Дрогобичі результаті вибуху обвалився чотириповерховий будинок. Вибух стався о 02:46 по вул. Грушевського, 101.

В результаті вибуху у Дрогобичі (Львівська область) в житловому будинку загинули двоє людей. Також в результаті вибуху постраждали семеро людей, з яких четверо - діти. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства).