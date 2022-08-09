ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росії потрібні не переговори, а оперативна пауза для зміни військової стратегії, - Подоляк

Новость на русском →
Вівторок 09 серпня 2022 11:25
Росії потрібні не переговори, а оперативна пауза для зміни військової стратегії, - Подоляк Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Росії не потрібні переговори. Кремлю потрібна оперативна пауза для того, щоб внести корективи у свою військову стратегію.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню BBC.

"Росія не була підготовлена до війни, яку вона отримала на території України, тому що вона не знала і не розуміла Україну. Росія вважала, що вона зайде, - і через три, п'ять, сім днів всі будуть стояти на колінах", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що Росія хоче модернізувати свою військову стратегію.

"Накопичити додаткові снаряди, ракети. Враховуючи, що санкції все ж працюють, то і мікрочіпи, яких у них недостатньо, і їх треба десь шукати. Вони хочуть накопичити гроші, які отримують за енергоносії. Все це вимагає часу. І для цього їм потрібні переговори", - заявив радник глави ОП.

При цьому він додав, що якби Україна погодилася на переговори з Росією, то припинення вогню, яке запровадили б на час їх проведення, змінилося б на контратаку України.

"Ми завдаватимемо потужних ударів по російських збройних силах. Росія знову почне обстрілювати наші міста, але паралельно з цим у Європі вустами того ж Шредера і ще десятків інших людей почне говорити: "Дивіться, адже ми вже закінчили війну, ми вже перестали обстрілювати територію України, ми сіли за стіл переговорів і практично домовилися про мир, а Україна знову пішла воювати. Навіщо вам підтримувати агресора?" - заявив Подоляк.

Він наголосив, що в такому разі Росія розпочне на Заході інформаційну кампанію іншого типу.

"Вона говоритиме, що агресор - вже не Росія, а Україна, тому що Україна не хоче сидіти за столом переговорів. Навіщо нам це потрібно?", - додав радник голови ВП.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що якби переговори відбулися сьогодні, то апетити Росії зросли, і через деякий час війна б продовжилася.

Крім того, раніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що немає жодних ознак того, що Росія хоче закінчити війну проти України шляхом переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України