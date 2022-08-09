России нужны не переговоры, а оперативная пауза для изменения военной стратегии, - Подоляк

России не нужны переговоры. Кремлю требуется оперативная пауза для того, чтобы внести коррективы в свою военную стратегию.

"Россия не была подготовлена к войне, которую она получила на территории Украины, потому что она не знала и не понимала Украину. Россия считала, что она зайдет, - и через три, пять, семь дней все будут стоять на коленях", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Россия хочет модернизировать свою военную стратегию.

"Накопить дополнительные снаряды, ракеты. Учитывая, что санкции все же работают, то и микрочипы, которых у них недостаточно, и их надо где-то искать. Они хотят накопить деньги, которые получают за энергоносители. Все это требует времени. И для этого им нужны переговоры", - заявил советник главы ОП.

При этом он добавил, что если бы Украина согласилась на переговоры с Россией, то прекращение огня, которое ввели бы на время их проведения, сменилось б контратакой Украины.

"Мы будем наносить мощные удары по российским вооруженным силам. Россия снова начнет обстреливать наши города, но параллельно с этим в Европе устами того же Шредера и еще десятков других людей начнет говорить: "Смотрите, мы ведь уже закончили войну, мы уже перестали обстреливать территорию Украины, мы сели за стол переговоров и практически договорились о мире, а Украина снова пошла воевать. Зачем вам поддерживать агрессора?", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что в таком случае Россия начнет на Западе информационную кампанию другого типа.

"Она будет говорить, что агрессор - уже не Россия, а Украина, потому что Украина не хочет сидеть за столом переговоров. Зачем нам это нужно?", - добавил советник главы ОП.