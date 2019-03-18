Росії вже ніколи не вдасться приживити Крим до себе, - Клімкін

Навіть найближчі союзники Москви не визнають "приєднання" Криму до РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росії вже ніколи не вдасться приживити анексований півострів Крим до себе, і час тут не допоможе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Клімкіна.

Міністр наголосив, що навіть найближчі союзники Москви відмовилися визнати легітимність грабежу, бо "це б опустило їх нижче плінтуса в очах міжнародної спільноти".

"Ми хотіли б, щоб санкції наростали, якщо Москва не йде на звільнення захоплених територій (а вона вже 5 років не йде). Проте головне те, що через п’ять років можемо з упевненістю констатувати: міжнародна спільнота не збирається забувати й пробачати Крим", - написав Клімкін.

За його словами, Крим став для РФ непідйомним тягарем, ціна якого набагато перевершує сумнівні політичні дивіденди від "прирощення земель".

"Усім уже стало ясно: окупація позбавляє Крим та кримчан майбутнього, відсутність рішення, консервація нинішнього стану неминуче призведе до занепаду півострова. Власне економічна, суспільна, екологічна деградація помітна вже й зараз. Відповідальність за це повністю лягає на окупанта, але він явно не в змозі утримувати ситуацію", - додав глава українського МЗС.

Клімкін наголосив, що простого рішення з повернення Криму нема. Скоріш за все процес, що призведе до його повернення Україні, буде дуже складним.

"Однак це не означає, що ми можемо сидіти й чекати склавши руки. Якраз навпаки, мусимо працювати й працювати. Звільнення й повернення Криму є пріоритетом Української держави", - додав міністр.

Зазначимо, сьогодні минають п'яті роковини з дня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до складу РФ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час візиту в окупований Крим 18 березня заявив, що анексія Криму показала, як РФ може себе любити.