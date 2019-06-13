У Росії назвали строки підготовки до тристоронніх переговорів щодо газу

Глава Міненерго Росії Олександр Новак заявив, що дату чергової тристоронньої зустрічі для газових консультацій Єврокомісії, України та Росії обговорять у другій половині вересні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Зокрема, таку заяву російський міністр зробив на брифінгу за підсумками переговорів із заступником глави Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем.

Він також зазначив, що РФ може знову почати поставки газу в Україну за ціною, на чверть нижче нинішньої.

"Ми готові забезпечити поставки газу в Україну, відновити поставки, які були припинені в 2015 році... "Газпром" міг би забезпечити зниження цін для споживачів України до 25% від сьогоднішнього рівня... Ми домовилися про те, що будемо обговорювати дату чергової тристоронньої зустрічі - консультації Росія - Україна - Єврокомісія у другій половині вересня", - сказав Новак, наголосивши на необхідності дочекатися підсумків парламентських виборів в Україні та призначення уряду.

Нагадаємо, Росія запропонувала Україні врегулювати арбітражні різнобіжності з "Газпромом" мировою угодою. Зокрема, Новак повідомив, що російська компанія запропонувала українським партнерам розглянути це питання.

"З російського боку, з боку "Газпрому" запропоновано українським партнерам розглянути можливість підписання мирової угоди", - підкреслив він.

Як писало РБК-Україна раніше, глава "Газпрому" Олексій Міллер запропонував продовжити діючий контракт на транзит газу по території України. Також він заявив, що "Газпром" готовий до прямих переговорів з українською стороною щодо нового контракту на прямі поставки газу.