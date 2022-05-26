Google відключає від своїх серверів ряд великих російських компаній, що потрапили під санкції

Компанія Google повідомила кількох російських провайдерів телекомунікаційних послуг про розірвання договорів на обслуговування серверів Google Global Cache. Цифровий гігант перестане обслуговувати компанії, що підпали під санкції ЄС і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Від серверів Google вже відключили такі компанії, як "Радіозв'язок", "Фокус лайф", "МФТІ Телеком" і пр. Google встановлює сервери Global Cache, щоб знизити навантаження на магістральні мережі зв'язку і збільшити швидкість доступу користувачів до своїх сервісів. На них протягом певного часу зберігається контент, запитуваний користувачем, щоб скоротити час доступу користувачів певного регіону до популярного контенту. Завдяки цьому провайдерам вдається знижувати обсяги транскордонного трафіку і витрати на мережеву інфраструктуру.