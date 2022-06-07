ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії вже виключають обговорення "статусу" Херсонської та Запорізької областей

Новость на русском →
Москва, Вівторок 07 червня 2022 09:10
У Росії вже виключають обговорення "статусу" Херсонської та Запорізької областей Фото: в Росії вже виключають обговорення "статусу" Херсонської та Запорізької областей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії заявляють, що в новій угоді з Україною не планують обговорювати так званий "статус" Херсонської та Запорізької областей. Це питання нібито закрите для Москви як і Крим та Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

"Москва була готова зупинити спецоперацію ще у березні під час переговорів делегацій в Анталії. Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. Володимир Путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію", - пише російське идання.

При цьому там також додають, що зараз ведення мирних переговорів неможливе нібито до того часу, поки президент України Володимир Зеленський "не вирішить відновити контакти на рівні переговорних груп".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти мають намір анексувати Херсонську область, як це раніше було з Кримом. Проте вони поки що не планують проводити "референдуми".

Також в Кремлі планують протягом року провести так звані "референдуми" про приєднання до Росії в тому числі частини Запорізької області.

Зазначимо, в Офісі президента заявляли, що жодної "ХНР" не буде. Окуповані області звільнять в повному обсязі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Запорожская область Херсонская область Окуповані території Війна Росії проти України
NEWS
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
DAILY
Фірташ йде з ринку газу. Хто забере його бізнес і на що чекати споживачам
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Фірташ йде з ринку газу. Хто забере його бізнес і на що чекати споживачам