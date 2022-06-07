У Росії вже виключають обговорення "статусу" Херсонської та Запорізької областей

У Росії заявляють, що в новій угоді з Україною не планують обговорювати так званий "статус" Херсонської та Запорізької областей. Це питання нібито закрите для Москви як і Крим та Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

"Москва була готова зупинити спецоперацію ще у березні під час переговорів делегацій в Анталії. Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. Володимир Путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію", - пише російське идання.

При цьому там також додають, що зараз ведення мирних переговорів неможливе нібито до того часу, поки президент України Володимир Зеленський "не вирішить відновити контакти на рівні переговорних груп".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти мають намір анексувати Херсонську область, як це раніше було з Кримом. Проте вони поки що не планують проводити "референдуми".

Також в Кремлі планують протягом року провести так звані "референдуми" про приєднання до Росії в тому числі частини Запорізької області.

Зазначимо, в Офісі президента заявляли, що жодної "ХНР" не буде. Окуповані області звільнять в повному обсязі.

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