Жодної "ХНР" не буде. Херсонську область звільнять в повному обсязі, - Подоляк

Українські бійці обов’язково звільнять Херсонську область від російських окупантів. Вбиватимуть стільки окупантів, скільки для цього знадобиться.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю для "Радіо НВ".

" Не буде жодної "Херсонської народної республіки" . Вона (Херсонська область, - ред.) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з точки зору кількості безповоротних жертв з боку російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб в Херсонській області забули словосполучення "російська окупація" назавжди. Оце буде точно", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти хочуть спробувати оголосити "народну республіку" в Херсонській області, однак український супротив може зруйнувати плани Кремля.

За словами президента України Володимира Зеленського, проведення фейкових "референдумів" на тимчасово захоплених територіях не буде визнано нашою країною та світом. Також це ускладнить можливі переговори Києва з Москвою.

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