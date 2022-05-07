ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жодної "ХНР" не буде. Херсонську область звільнять в повному обсязі, - Подоляк

Новость на русском →
Субота 07 травня 2022 22:35
Жодної "ХНР" не буде. Херсонську область звільнять в повному обсязі, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці обов’язково звільнять Херсонську область від російських окупантів. Вбиватимуть стільки окупантів, скільки для цього знадобиться.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю для "Радіо НВ".

"Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Вона (Херсонська область, - ред.) буде звільнена в повному обсязі максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з точки зору кількості безповоротних жертв з боку російських військовослужбовців. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки буде потрібно для того, щоб в Херсонській області забули словосполучення "російська окупація" назавжди. Оце буде точно", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти хочуть спробувати оголосити "народну республіку" в Херсонській області, однак український супротив може зруйнувати плани Кремля.

За словами президента України Володимира Зеленського, проведення фейкових "референдумів" на тимчасово захоплених територіях не буде визнано нашою країною та світом. Також це ускладнить можливі переговори Києва з Москвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Херсонская область
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо