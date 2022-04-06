У Росії хочуть винести на держіспит питання про "спецоперацію" в Україні

Глава Рособрнадзора Анзор Музаєв заявив, що в завданнях Єдиного державного іспиту для випускників шкіл можуть з'явитися питання про "спецоперацію" в Україні. Однак це відбудеться не цього року.

За словами російського чиновника, питання ЄДІ на цей рік вже сформовані і відредаговані. Однак він не виключив, що вже в найближчі роки війна в Україні буде винесена на держіспит.

"У нас є таке правило, що ми не змінюємо правила під час підготовки до іспитів. У майбутньому, звичайно, ми будемо спостерігати за ситуацією, буде розуміння і початку, і передумов, вони зрозумілі і так вже всім. Звичайно, завдання будуть з'являтися, ми пам'ятаємо Кримську весну 2014 року, у нас теж з'явилися завдання з предмету історія, присвячені цим подіям", - заявив Музаєв.