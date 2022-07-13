У Росії хочуть узаконити крадіжку українського зерна і не тільки

Що про це відомо

Депутати Держдуми внесли законопроект №163025-8, яким пропонується спростити вивезення сільгосппродукції, внісши зміни до закону "Про митне регулювання". Його хочуть розглянути екстрено вже 15 липня.

Тобто, як пояснюють це у РФ, зараз вивезенню українських товарів та продуктів з територій, які окупували російські війська, заважають так звані "митники".

Вони нібито оформлюють продовольчі вантажі з самопроголошених "ДНР", та "ЛНР" та інших окупованих територій "протягом тривалого часу".

"В результаті таких заходів і нездійснення вільного пропуску фермерів через державний кордон, подальше ввезення вантажів, що особливо швидко псуються, стає безглуздим", - зазначають в Держдумі.

Таким чином, країна агресор хоче додати до свого митного закону окремий розділ, де з'явиться стаття, яка нібито "узаконить" ввезення українських товарів до Росії з "ДНР", "ЛНР" та інших окупованих територій на основі так званого "права Євразійського економічного союзу".

Росія краде українське зерно

Нагадаємо, Україна вже неодноразово заявляла, що Росія краде зерно з тимчасово окупованих нею територій та закликала світ не ставати співучасниками злочину, купуючи крадене зерно.

Як-от, наприклад, свідченням тому є супутникові знімки, які показують, що російські судна транспортують вкрадене українське зерно до Сирії.

При цьому нещодавно стало відомо, що РФ вже викрала з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей 500 тисяч тонн зерна.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Жага наживи або частина довгострокової стратегії. Навіщо Росія краде українську продукцію".

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