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"Не хочуть нападати". У Миколаєві пропонують відкрити "зелений коридор" для солдатів з РФ

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Миколаїв, Четвер 10 березня 2022 15:08
"Не хочуть нападати". У Миколаєві пропонують відкрити "зелений коридор" для солдатів з РФ Фото: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Юлія Бойко

У Миколаївській області можуть організувати "зелений коридор" для російських солдатів, які ще не брали участь у боях і не обстрілювали мирне населення. Очікується, що телефон такої "гарячої лінії" з'явиться вже завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram голови Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кіма.

За його словами, зараз російські війська стоять на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

"Вони нападати не хочуть, вони вважають, що їх обдурили ... Але і назад повернутися не можуть. Тому що сказали, що їх будуть розстрілювати при відступі. І вони по селах, поруч з селами стоять, і ні туди і ні сюди... Я буду звертатися зараз наверх і погоджувати " зелений коридор" для росіян, для тих, хто не стріляв... Завтра виставлю телефон "гарячої лінії" для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення. Не поширюється це на артилеристів і ракетників. Варіантів у вас немає", - зазначив Кім.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може спробувати "заморозити" війну проти України через 7-10 днів.

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