У Росії на гірськолижному курорті зійшла лавина, є постраждалі

Сьогодні, 18 січня, в Росії на гірськолижну трасу в районі Домбая в Карачаєво-Черкесії зійшла лавина. Рятувальники повідомили, що під сніговим завалом можуть бути від 4 до 12 осіб.

Про це повідомляє ТАСС.

За попередніми даними, під лавину потрапили два вагончики - пункту прокату гірськолижного спорядження, а також пошкоджено кафе. Також оперативні служби повідомили, що попередньо постраждали чотири людини. Зараз проводяться обстеження тіла лавини, працюють рятувальники.

"За попередньою інформацією, лавина зійшла з 5-ї по 4-у чергу (канатно-крісельної дороги) на курорті, чотири людини постраждали. Довжина лави - 300 м", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що сходження лавини могло бути примусовим.

Нагадаємо, 8 січня ввечері на гірськолижний курорт біля Норильська зійшла лавина. Під сніговими завалами опинилися 5 будиночків.

В результаті події тоді загинули три людини. Пошуково-рятувальні роботи на місці надзвичайної події були завершені.