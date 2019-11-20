Росія має рік для підготовки відповіді на позов України, - суд ООН

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Росія повинна підготувати відповідь на позов до 8 грудня наступного року

Міжнародний суд ООН в Гаазі дав Москві рік, щоб підготувати відповідь на позов Києва у справі "Україна проти Росії". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду ООН.

Так, суд ООН постановив надати Росії час до 8 грудня 2020 року для підготовки відповідних документів у відповідь на позов України щодо звинувачень у фінансуванні тероризму та расовій дискримінації в окупованому Криму.

"Наказом від 8 листопада 2019 року Міжнародний суд визначив 8 грудня терміном подання відповіді Російської Федерації у цій справі ("Україна проти РФ" - ред.) щодо застосування Міжнародної конвенції про придушення фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - йдеться в ухвалі суду.

Як писало РБК-Україна, 8 листопада Міжнародний суд ООН дійшов висновку, що заперечення Російської Федерації щодо юрисдикції суду по Конвенції про протидію фінансуванню тероризму в розгляді справи "Україна проти Росії" не можуть бути визнані. Також суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі про расову дискримінацію в Криму.

Крім того, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявляла, що Росія буде відповідати в суді ООН за звинуваченнями у фінансуванні тероризму та расової дискримінації в окупованому Криму.