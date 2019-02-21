У Росії допитали українського моряка Костишина

Адвокат повідомив, що моряк розповів про умови свого утримання і стан здоров'я

В России допросили военнопленного моряка, лейтенанта ВМС Украины Владислава Костышина. Об этом заявил адвокат украинских моряков Олег Елисеев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката.

В ходе допроса Костишин еще раз сообщил, что является военнопленным, и на него распространяются действия Женевской конвенции.

Адвокат сообщил, что моряк рассказал об условиях своего содержания и состоянии здоровья.

"У него все хорошо, и он знает, что огромное количество людей как в России, так и в Украине борется за него и других моряков, и они не забыты", - сообщил Елесеев.

Напомним, судебное заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда в отношении четверых украинских моряков, среди которых есть Владислав Костышин, завершилось снятием дела с рассмотрения по процессуальным основаниям. Дата следуюющего заседания пока неизвестна.

РБК-Украина писало, что 10 февраля президент Украины Петр Порошенко поздравил захваченных в плен Российской Федерацией моряков Богдана Головаша и Владислава Костишина с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков.