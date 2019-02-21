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У Росії допитали українського моряка Костишина

Новини » Політика    21.02.2019 - 15:34
У Росії допитали українського моряка Костишина
Фото: Владислав Костишин (twitter.com frantskevych)

Адвокат повідомив, що моряк розповів про умови свого утримання і стан здоров'я

У Росії допитали військовополоненого моряка, лейтенанта ВМС України Владислава Костишина. Про це заявив адвокат українських моряків Олег Єлісєєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката.

У ході допиту Костишин ще раз повідомив, що є військовополоненим, і на нього поширюються дії Женевської конвенції.

Адвокат повідомив, що моряк розповів про умови свого утримання і стан здоров'я.

"У нього все добре, і він знає, що величезна кількість людей як в Росії, так і в Україні бореться за нього та інших моряків, і вони не забуті", - повідомив Елісєєв.

У Росії допитали українського моряка КостишинаНагадаємо, судове засідання апеляційної інстанції Мосміськсуду щодо чотирьох українських моряків, серед яких є Владислав Костишин, завершився зняттям справи з розгляду за процесуальними підставами. Дата наступного засідання поки невідома.

РБК-Україна писало, що 10 лютого президент України Петро Порошенко привітав захоплених в полон Російською Федерацією моряків Богдана Головаша і Владислава Костишина з отриманням звання "лейтенант" і військово-морських кортиків.

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