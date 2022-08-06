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У Росії заарештували провідного вченого в галузі гіперзвукових ракет

Фото: Олександр Шиплюк, російський вчений (itam.nsc.ru)
Автор: Іван Носальський

У Росії у справі про держзраду заарештований один з провідних вчених в області гіперзвукових польотів, директор Інституту теоретичної і прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук Олександр Шиплюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву наукового керівника інституту Василя Фоміна в коментарі ТАСС.

"В інституті проходили оперативні заходи. Вони пов'язані з нашим директором Олександром Миколайовичем Шиплюком. Його заарештували. Йому закидають те ж, що і Маслову (раніше заарештований головний науковий співробітник інституту Анатолій Маслов - ред.) - держзрада", - заявив Фомін

За його словами, Шиплюк був відправлений в СІЗО "Лефортово" в Москві.

На сайті інституту вказується, що основні наукові дослідження Шиплюка пов'язані з вивченням хвильових процесів при високих швидкостях польоту, а також з експериментальною аеротермодінамікою гіперзвукових літальних апаратів з прямоточними повітряно-реактивними двигунами.

При цьому російський вчений очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально створеними для моделювання гіперзвукових умов.

Варто зауважити, що Шиплюк став вже третім вченим РФ за це літо, якого заарештували за підозрою в державній зраді.

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Російська Федерація