У Росії заарештували провідного вченого в галузі гіперзвукових ракет

"В інституті проходили оперативні заходи. Вони пов'язані з нашим директором Олександром Миколайовичем Шиплюком. Його заарештували. Йому закидають те ж, що і Маслову (раніше заарештований головний науковий співробітник інституту Анатолій Маслов - ред.) - держзрада", - заявив Фомін

За його словами, Шиплюк був відправлений в СІЗО "Лефортово" в Москві.

На сайті інституту вказується, що основні наукові дослідження Шиплюка пов'язані з вивченням хвильових процесів при високих швидкостях польоту, а також з експериментальною аеротермодінамікою гіперзвукових літальних апаратів з прямоточними повітряно-реактивними двигунами.

При цьому російський вчений очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально створеними для моделювання гіперзвукових умов.

Варто зауважити, що Шиплюк став вже третім вченим РФ за це літо, якого заарештували за підозрою в державній зраді.