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У россегменті МКС знову проблема з повітрям, зламалися туалет і пилосос

МКС, Вівторок 20 жовтня 2020 00:10
У россегменті МКС знову проблема з повітрям, зламалися туалет і пилосос
Фото: МКС (nasa.gov)
Автор: Надія Собенко

У російському сегменті Міжнародної космічної станції (МКС) знову вийшла з ладу система отримання кисню "Електрон". Крім того, у екіпажа на російському модулі виникли проблеми з пилососом і знову вийшов з ладу туалет.

Про це розповіли члени екіпажу в переговорах з Землею, повідомляють "Інтерфакс" і РИА Новости.

"Електрон" знову відмовив ", - повідомив космонавт Анатолій Іванишин фахівця центру управління польотами.

Пізніше екіпаж доповів про дим, що йде з пилососа і несправності туалету в модулі "Зірка".

Представник ЦУП характеризував ситуацію з туалетом як "дуже погану". Наземні фахівці припускають, що в асенізаційні-санітарному пристрої міг утворитися міхур. Зараз екіпаж станції намагається усунути несправність.

Російська система отримання кисню "Електрон-ВМ" в модулі "Зірка" вийшла з ладу 14 жовтня. Її полагодили через три дні. 11 жовтня відмовив туалет в модулі "Зірка", його ввели в дію на наступний день.

Нагадаємо, на МКС, на російській секції "Зірка", стався витік кисню, а також було зафіксовано падіння тиску. У Центрі управління польотами космонавтам порекомендували використовувати для ліквідації подряпини на борту МКС поролон і клейку стрічку.

11 жовтня відмовив туалет в модулі "Зірка", його ввели в дію на наступний день.

У вересні на МКС в російському модулі знайшли витік повітря.

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