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У россиян на МКС снова проблема с воздухом, сломались туалет и пылесос

МКС, Вторник 20 октября 2020 00:10
У россиян на МКС снова проблема с воздухом, сломались туалет и пылесос
Фото: МКС (nasa.gov)
Автор: Надежда Собенко

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) вновь вышла из строя система получения кислорода "Электрон". Кроме того, у экипажа на российском модуле возникли проблемы с пылесосом и опять вышел из строя туалет.

Об этом рассказали члены экипажа в переговорах с Землей, сообщают "Интерфакс" и РИА Новости.

"Электрон" снова отказал", - сообщил космонавт Анатолий Иванишин специалисту центра управления полетами.

Позже экипаж доложил о дыме, идущем из пылесоса и неисправности туалета в модуле "Звезда".

Представитель ЦУПа характеризовал ситуацию с туалетом как "очень плохую". Наземные специалисты предполагают, что в ассенизационно-санитарном устройстве мог образоваться пузырь. Сейчас экипаж станции пытается устранить неисправность.

Напомним, на МКС, на российской секции "Звезда", произошла утечка кислорода, а также было зафиксировано падение давления. В Центре управления полетами космонавтам порекомендовали использовать для ликвидации царапины на борту МКС поролон и клейкую ленту.

11 октября отказал туалет в модуле "Звезда", его ввели в строй на следующий день.

В сентябре на МКС в российском модуле нашли утечку воздуха.

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