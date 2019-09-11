Для розпуску ЦВК відсутні об'єктивні причини, - КВУ

На сьогоднішній день відсутні об'єктивні причини для розпуску Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це йдеться в заяві громадської організації "Комітет виборців України".

У КВУ наголошують, що рішення про розпуск ЦВК має базуватися на фактах, які свідчать про серйозні порушення в роботі Центрвиборчкому. Також у КВУ відзначають, що проблеми в роботі ЦВК на виборах цього року носили технічний характер і не були пов'язані з незаконними або упередженими діями членів комісії.

"Більшість аргументів, зазначених у поданні президента, побудовані на наявності низки судових рішень, якими були визнані протиправними та скасовані ряд постанов ЦВК... Такі судові рішення дійсно мали місце, проте не варто ігнорувати той факт, що під час виборчої кампанії неодноразово мали місце ситуації, коли рішення різних судових інстанцій не лише скасовували постанови ЦВК, але і прямо суперечили один одному", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в КВУ додали, що досить часто рішення судів під час виборчих кампаній "могли прийматися в інтересах окремих політичних груп".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України може розглянути питання дострокового розпуску ЦВК вже 12 вересня.

У "Слузі народу" розповіли, що причинами розпуску ЦВК є судові рішення щодо неправомірних дій під час виборів.