Розпуску Ради і дострокових виборів хочуть менше половини українців

Найбільш очікуваним кроком від нового президента України Володимира Зеленського є зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента, на що вказали 53,7% респондентів. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг".

Кроки, які пов'язані з вирішенням конфлікту на Сході і його наслідками, що зайняли друге і третє місця: "Почати прямі переговори в чотирикутнику "Україна - РФ - т. зв. ДНР - т. н. ЛНР" для припинення вогню і повернення Донбасу" - 40,9% і "Забезпечити повернення українських військовополонених і утримуваних осіб" - 38,4%.

Необхідність "Ініціювати розпуск нинішнього складу Верховної ради і проведення дострокових парламентських виборів" серед перших кроків бачать 38,1% респондентів.

Третина (33,7%) назвали "Забезпечити стабільність національної валюти та банківської системи".

Знизити зарплату топ-чиновників вважають актуальним 30,6%. Почати або прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів - 25,8%.

Ініціювати суспільну дискусію з метою негайного зміни генерального прокурора, голови СБУ, прем'єр-міністра і нинішнього складу Кабміну - 25,4%.

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Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 серед 3000 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках становлять 1,10 - 1,83%.

Зазначимо, чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг", в наступний парламент можуть пройти шість партій.