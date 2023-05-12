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Роспропаганда пытается успокоить Путина после сбития Украиной "Кинжала"

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская пропаганда отрицает сбитие Украиной высокоточной ракеты "Кинжал". Поскольку пытается успокоить своего диктатора Владимира Путина, который верил в это "чудо-оружие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Центра стратегических коммуникаций.

"После того, как выяснилось, что дроны "Шахед" уже не "меняют правила игры", роспропаганда начала распространять фейк о том, что украинцы, мол, соврали о сбитии "Кинжала" 4 мая. Для этого с "гиперзвуковой скоростью" целую неделю анонимный "источник в Минобороны РФ" вдохновенно и цитировали все российские СМИ", - говорится в сообщении.

Как объяснили украинцам, на самом деле подобная ложь нужна прокремлевским СМИ прежде всего для того, чтобы не раздражать и успокоить Путина, свято верящего, что его "чудо-оружие" действительно недостижимо для ЗРК Patriot, которые он лично обещал "перещелкать".

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что Украина постепенно добавила в ПВО новые системы от западных союзников, и те же американские Patriot с помощью которого удалось сбить российский "Кинжал".

"Поэтому пропагандистское направление успокоения Путина относительно "Кинжала" в целом верно. Но исполнение - неуклюжее. Россиянам очень не хочется расставаться с собственными иллюзиями об "аналоговнет", - добавляют в сообщении.

Что известно о сбитии "Кинжала"

Напомним, что 4 мая, когда была очередная воздушная атака врага на столицу, в КГВА сообщили, что силы ПВО уничтожили не только дроны, а предположительно и ракету баллистического типа.

Впоследствии военный портал Defence Express сообщил, что украинские бойцы могли впервые сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты.

Изначально эту информацию опровергали в командовании Воздушных сил ВСУ и отказывались комментировать.

Но уже 6 мая командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил эту информацию.

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