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"Роснефть" обвинила ЕС в "необоснованных" санкциях против НПЗ в Индии

Фото: почти половина акций индийского НПЗ принадлежат "Роснефти" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Компания "Роснефть" заявила, что новые санкции ЕС, под которые попал индийский НПЗ Nayara Energy - являются якобы "необоснованными и незаконными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, в пятницу Евросоюз принял 18-й пакет санкций против РФ и ее нефтяной торговли.

Принятые меры, в том числе, включают санкции против индийского НПЗ, в котором 49,13% принадлежит "Роснефти". Шаг был сделан, поскольку ЕС стремиться сократить доходы Кремля, получаемые ща счет экспорта нефти из РФ в Индию.

Сегодня "Роснефть" заявила, что нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy "полностью облагается налогом в Индии".

"Акционеры Nayara Energy никогда не получали дивидендов, а накопленная прибыль использовалась исключительно на развитие нефтеперерабатывающего и нефтехимического производства, а также розничной сети компании в Индии", - сказано в заявлении.

Кроме того, "Роснефть" ожидает, что Nayara "примет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами РФ и Индии".

В пятницу представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна "не поддерживает никаких односторонних санкций".

Что известно о Nayara

Компания Nayara управляет НПЗ мощностью 400 тысяч баррелей в сутки и владеет почти 7 тысячами АЗС по всей Индии. Также компания строит интегрированный нефтехимический завод рядом со своим НПЗ.

В настоящее время Nayara совместно финансируется "Роснефтью" и инвестиционном консорциумом SOV Kesani Enterprises, а оставшиеся акции принадлежат частным инвесторам.

Согласно местным СМИ, российская нефтедобывающая компания стремилась выйти из индийского предприятия, поскольку она не могла репатриировать свою прибыль из-за санкций.

Что еще предусматривает 18-й пакет санкций ЕС

Напомним, что ЕС в 18-й пакет санкций против России впервые включил китайские банки. Среди других иностранных компаний, которые помогали кремлю, в "черный список" попали два финансовых учреждения из Китая.

Кроме того, в новом пакете санкций ограничение цен на российскую нефть, запрет на транзакции, связанными с газопроводами "Северный поток" и не только.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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