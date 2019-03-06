У Ярославського повідомили про нові рекорди харківського аеропорту

Фото: харківський аеропорт (прес-служба)

Междурнародный пасажиропотік в лютому виріс на третину

Розширення мережі міжнародних маршрутів аеропорту "Харків", що належить групі DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, дозволило у лютому 2019 року збільшити обслуговування пасажирів на міжнародних напрямках до 51,5 тис осіб, що на 30% більше, ніж показники лютого 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міжнародного аеропорту "Харків".

Як наголошується, загальний пасажиропотік, що включає внутрішні і міжнародні рейси, збільшився до 65,9 тис. осіб — це на 23% більше показників за аналогічний період минулого року.

"За місяць авіакомпанії вчинили 326 вильотів з міжнародного аеропорту "Харків". Число міжнародних вильотів зросла на 10%. Топ-напрямками стали Шарм-Ель-Шейх від авіаперевізників Windrose, Azur Air Ukraine, SkyUp, Київ від МАУ, Варшава — LOT, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ, Вроцлав від авіакомпанії Wizz Air, а також Мінськ — перевізник Belavia", — повідомила прес-служба аеропорту.

Пасажиропотік на міжнародних напрямках за перші два місяці 2019 року зріс на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і досяг 107 тисяч мандрівників. А число вильотів повітряних суден у зарубіжні країни зросло в порівнянні з тим же періодом на 9% до 440.

Як повідомили в керуючої компанії міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського, стратегічна робота над розширенням маршрутної мережі, в тому числі на міжнародних напрямках, дозволить вже в березні запропонувати пасажирам нові напрямки.

З 2 березня відкрито щотижневе регулярне сполучення по суботах з одним з найбільших туристичних центрів в Об'єднаних арабських Еміратах - Шарджею. З 12 березня пасажирів з Харкова стануть доступні перельоти в Рим і Мілан, а з 31 березня відновлюються регулярні перельоти в Тель-Авів.

Квитки на всі нові напрямки вже зараз доступні сайтах авіакомпаній, у касах аеропорту, а також у квиткових і туристичних агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілана, Барселони, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова відкриє нові міжнародні рейси до Кракова, Рим, Мілан і Баку, на внутрішніх авіамаршрутах — переліт Харків–Одеса.

Загальна кількість вильотів в 2018 році досягнула 4 653, і в 2019 році продовжить збільшуватися. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.