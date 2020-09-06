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Зеленський заявив про завдання зробити Харків українською Кремнієвою долиною

Київ, Неділя 06 вересня 2020 11:12
Зеленський заявив про завдання зробити Харків українською Кремнієвою долиною
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Президент Володимир Зеленський заявив про завдання зробити Харків українською Кремнієвою долиною, тобто центром IT-індустрії в Україні. Крім того, місто збираються зробити столицею оборонної промисловості.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

"Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання - зробити регіон ще і столицею оборонної промисловості, машинобудування та IT, своєрідною українською Кремнієвою долиною", - заявив президент.

Зазначимо, Кремнієва долина - територія в американському штаті Каліфорнія, де розташовані штаб-квартири багатьох компаній і міжнародних високотехнологічних корпорацій, у тому числі Apple, Facebook і Google.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив уряду розробити законопроекти, спрямовані на розвиток IT-індустрії в Україні. Документи мають бути винесені на розгляд Верховної ради у тримісячний термін.

Крім того, раніше міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров сказав, що Україна готова прихистити IT-компанії та фахівців з Білорусі, які опинилися в зоні ризику через кризу в країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що до парламенту внесли законопроект про стимулювання розвитку ІТ.

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Новини України Hi-tech Володимир ЗеленськийХарківIT
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