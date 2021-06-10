Ярославський інвестує понад 50 млн гривень у відновлення полів дитячої академії ФК "Металіст"

Бізнесмен Олександр Ярославський інвестує 53 млн гривень у 14 нових ігрових полів у Харкові. Зокрема, у будівництво дитячої футбольної академії ФК "Металіст".

Про це повідомили в прес-службі клубу.

"Метою першого етапу реконструкції дитячої футбольної академії є не просто відновлення функціоналу полів, а фактично їх нове будівництво за найсучаснішими технологіями. Буде замінено трав'яне покриття - з використанням сучасних матеріалів, інженерних та агротехнічних рішень. Крім того, тут встановлять нову систему освітлення та камер спостереження, інше допоміжне обладнання", - зазначають у клубі.

Як відомо, 29 травня, офіційно оголосили про відродження ФК "Металіст", Олександр Ярославський пообіцяв не тільки повернути до Харкова єврокубки, але також фінансово допомогти місту у відновленні футбольної інфраструктури.

Зараз йде процес передачі майна від обласної влади до міської, завтра відбудеться голосування депутатів облради з цього питання.

У "Металісті" підкреслюють, що розвиток дитячого спорту і підготовка кадрового резерву завжди були серед пріоритетів ФК "Металіст" часів президентства Олександра Ярославського (2005-2012 р.).

Сьогодні у складі клубу "Метал", який з наступного року продовжить виступати в національному чемпіонаті вже як "Металіст", грає 7 випускників дитячої футбольної академії.

Наступним етапом відновлення дитячої футбольної академії стануть роботи з реконструкції основної будівлі, які будуть ще більш капіталомісткими.

Нагадаємо, в програму підготовки інфраструктури Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський вклав $300 млн дол. Серед критичних для УЄФА об'єктів була і дитяча академія "Металістів", де в період проведення матчів турніру розміщувався волонтерський центр.