Ярославський розповів про плани з будівництва інфраструктурних об'єктів

Будівництво аеропорту у Дніпрі знаходиться на етапі проектно-кошторисної документації, однак процес здачі об'єкта може затягнутися через зрив державного тендеру з вибору проектувальника на злітно-посадкову смугу. Про це заявив бізнесмен та власник групи DCH Олександр Ярославський в кулуарах під час презентації планів роботи "Укравтодору", яка проходила в понеділок, 27 січня, у Києві, передає РБК-Україна.

"Це просто якийсь нонсенс. Сьогодні я звернувся до прем'єр-міністра з проханням закликати до дисципліни державні органи, які за це відповідають, щоб вони нарешті вибрали цього проектировщица", - зазначив Ярославський.

На питання журналістів, чому бізнесмен вирішив знову зайнятися інфраструктурними об'єктами, відповів, що більшою міроючерез стан доріг та відсутність належної кількості таких об'єктів в країні, а також тому, що група має великий досвід в цій області.

"Своєрідна "відкатка" для компанії в цій сфері була ще під час "Євро-2012", коли ми побудували свои перші готелі, стадіон, аеропорт, дороги навколо стадіону і т. д. Тому для нас цей бізнес не новий, ми знаємо, як цим займатися", - додав Ярославський.

Щодо того, які напрями викликають у компанії найбільший інтерес, Ярославський відповів, що, як мінімум Дніпро та Харків, але компанія не має наміру на цьому зупинятися.

"Ми поки вивчаємо програму уряду, яка була представлена сьогодні, і обов'язково будемо брати участь у тендерах. Як мінімум, нас цікавить Дніпро та Харків. Але нас цікавлять усі дороги, які ми зможемо побудувати", - зазначив бізнесмен.

Нагадаємо, група DCH Олександра Ярославського за кілька років інвестувала у розвиток Харківської області понад $1 млрд.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2019 року проектна команда групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського розпочала виконання відповідних робіт по підготовці до будівництва нового Міжнародного аеропорту "Дніпро".