Ярославський прилетить в Дніпро обговорити з головою ОДА реконструкцію аеропорту

Зустріч власника і президента групи DCH Олександра Ярославського та голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка відбудеться 3 жовтня 2019 р. у приміщенні обладміністрації. Запланований спільний брифінг, присвячений реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпро", передає прес-служба ОДА.

Проект модернізації Міжнародного аеропорту "Дніпро", представлений президенту України Володимиру Зеленському в липні поточного року, планується реалізувати за 2 роки. Необхідний обсяг бюджетного фінансування становитиме 2,9 млрд грн, необхідних для реконструкції злітно-посадкової смуги, що належить державі.

Організаційна модель виконання необхідних робіт має формат приватно-державного партнерства. Готовність включитися в проект в якості приватного інвестора неодноразово публічно висловлював Олександр Ярославський, група DCH, яка йому належить, має в своєму активі успішний проект будівництва та розвитку Міжнародного аеропорту "Харків".

Як відомо, плачевний стан дніпровського аеропорту вже не перший рік є предметом занепокоєння городян: злітно-посадкова смуга перебуває в стані, який не дозволяє нормально функціонувати цьому інфраструктурному об'єкту. Будівля "старого" аеровокзалу використовується з 1957 р., "нового" - з 1985 р.

Аеропорт не здатний приймати повітряні судна сучасних моделей з тією інтенсивністю, якої вимагають інтереси жителів і економіки великого мегаполісу. Дніпряни вже зверталися до попереднього президента України з петицією-вимогою виділити фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту, тим самим давши старт його комплексній модернізації. Однак справа так і не зрушила з мертвої точки.

Зеленський під час свого липневого офіційного візиту в Дніпро пообіцяв городянам: "Кошти будуть, тому що розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт".

Представлений у вересні президентом новий голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Олександр Бондаренко також назвав створення сучасних повітряних воріт у Дніпрі серед головних пріоритетів у своїй діяльності: "Я дуже вдячний за кредит довіри, який ми будемо повертати області та людям якісною роботою", - сказав новий глава ДнепрОГА

Однак згодом у внесеному Кабінетом міністрів України до парламенту проекті державного бюджету на 2020 р. не виявилося рядка, що передбачає витрати на реконструкцію ЗПС Міжнародного аеропорту "Дніпро". Після чого народний депутат від Дніпра В'ячеслав Медяник особисто зустрівся з главою Кабміну Олексієм Гончаруком, щоб донести йому важливість проблеми.

Потім у ЗМІ було оприлюднено звернення від групи "дніпровських" нардепів до прем'єр-міністра та голови бюджетного комітету ВРУ Юрію Арістова з пропозицією запланувати на 2020 р. фінансування програми "Проектування і будівництво Міжнародного аеропорту "Дніпро" в сумі 1 млрд грн.

Інвестиції Ярославського в будівництво Міжнародного аеропорту "Харків" склали близько 100 млн доларів, проект став частиною програми DCH з підготовки Харкова до Євро-2012. Кошти були спрямовані на будівництво двох нових терміналів, реконструкцію історичної будівлі діючого терміналу, роботи з благоустрою території. Сьогодні, 2 жовтня 2019 р., Міжнародний аеропорт "Харків" урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.