Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський підтвердив готовність зайнятися дорожнім будівництвом і оцінив потенційний обсяг робіт для компанії. Про це бізнесмен заявив в комменатриях журналістів під час стратегічної зустрічі "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування" за участю президента України Володимира Зеленського та уряду, передає РБК-Україна.

Бізнесмен розповів, що на сьогоднішній день DCH знаходиться на етапі організаційних питань, а в самій групі буде створено профільний підрозділ, яке буде залучати партнерів, які володіють необхідною технічною базою і які мають відповідний серйозний досвід

"Наша компанія готова побудувати від 100 до 300 км дорожнього покриття. DCH вже знайшла надійного будівельного партнера. Це відома на ринку компанія. Разом готові освоювати новий напрямок", - заявив Ярославський.

За словами бізнесмена, початок будівельних робіт розпочнеться після того, як надійде необхідне фінансування.

"За підсумками сьогоднішньої наради, сподіваюся, що все те, що буде сказано - державними органами буде зроблено. Якщо зібралися "зшивати країну" - треба зшивати. Головне, щоб "ниток" вистачило", - додав Ярославський.

Нагадаємо, група DCH Олександра Ярославського за кілька років інвестувала у розвиток Харківської області понад $1 млрд.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2019 року проектна команда групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського розпочала виконання відповідних робіт по підготовці до будівництва нового Міжнародного аеропорту "Дніпро".

Під час презентації планів роботи "Укравтодору", Ярославський заявив, що будівництво нового аеропорту у Дніпрі знаходиться на етапі проектно-кошторисної документації, однак процес здачі об'єкта може затягнутися з-за зриву державного тендеру з вибору проектувальника на злітно-посадкову смугу.