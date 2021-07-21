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Ярославський офіційно призначений координатором з підготовки Харкова до Суперкубку УЄФА-2025

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Харьків, Середа 21 липня 2021 08:51
Ярославський офіційно призначений координатором з підготовки Харкова до Суперкубку УЄФА-2025 Фото: бізнесмен Олександр Ярославський (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Бізнесмен Олександр Ярославський офіційно призначений координатором з підготовки Харкова до Суперкубку УЄФА-2025. Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт ФК "Металіст".

"Визначити президента групи DCH Олександра Владиленовича Ярославського (за згодою) координатором з підготовки міста Харкова до Суперкубку УЄФА-2025 року, уповноваженим по взаємодії з Українською асоціацією футболу і Комітетом стратегічного розвитку футболу УАФ, з питань підготовки міста до матчу за Суперкубок УЄФА-2025", - сказано в документі.

Як повідомлялося раніше, Харківська міськрада просить УЄФА дозволити місту провести цей матч між переможцями Ліги Європи і Ліги Чемпіонів у 2025 році, коли відзначатиметься 100-річчя ФК "Металіст".

Офіційний статус координатора підготовки Харкова до великих міжнародних футбольних подій Ярославський отримав вже вдруге.

Як відомо, вся футбольна інфраструктура міста була створена в рамках підготовки міста до Євро-2012, а Олександр Ярославський, який і тоді був координатором підготовки, інвестував 300 млн доларів в сучасний аеропорт, п'ятизірковий готель та інші об'єкти міської інфраструктури. Це дозволило Харкову перейти з резервного міста турніру в статус приймаючого.

На нещодавній сесії міськради харківські депутати ухвалили доручити Ярославському процес підготовки до Суперкубку-2025, назвавши його прізвище в зверненні до Української асоціації футболу.

З цього приводу експерти висловили переконання, що Ярославський забезпечить Харкову Суперкубок УЄФА-2025.

Як повідомлялося, раніше харківський "Металіст" повернувся на футбольне поле і зіграв перший матч під своєю назвою після тривалої перерви.

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