Харківська міськрада призначила Ярославського координатором підготовки до Суперкубка УЄФА-2025

Харківська міськрада погодилася прийняти в комунальну власність об'єкти футбольної інфраструктури Харкова. Частина з них передана місту обласною радою, частина перебуває у віданні держпідприємства "Харків-Арена", яке управляє майном, спецконфіскованим в Олександра Курченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення міськради.

"З метою відродження, збереження цілісності та належного стану споруд стадіону "Металіст", створення належних умов для популяризації здорового способу життя серед жителів міста Харківська міськрада вирішила дати згоду на прийняття в комунальну власність територіальної громади Харкова КП "Обласний спортивний комплекс "Металіст" і здійснити всі необхідні для цього заходу", - сказано в тексті відповідного рішення.

Аналогічне рішення було прийнято й щодо держпідприємству "Харків-Арена". Обидва рішення депутати міськради підтримали більшістю голосів, "проти" не проголосував ніхто.

На засіданні сесії міськрада також підтримала пропозицію провести в Харкові Суперкубок УЄФА у 2025 р. й призначити бізнесмена Олександра Ярославського координатором підготовки до цього престижного поєдинку між переможцями Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА.

У своєму виступі в.о. мера Ігор Терехов заявив, що це буде проект національного масштабу.

"Вважаю, що Ярославський повинен ставати сьогодні координатором з цього питання, і ми проведемо Суперкубок УЄФА 2025 року в місті Харкові абсолютно на іншому рівні - на світовому рівні", - зазначив він.

На думку експертів, сьогоднішні рішення Харківської міської ради в кінцевому підсумку спрямовані на те, щоб стадіон та інші об'єкти футбольної інфраструктури Харкова відповідали вимогам УЄФА і могли бути сертифіковані для проведення міжнародних матчів топ-рівня.