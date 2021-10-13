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Ярославський: аеропорт у Дніпрі реально побудувати вже до кінця наступного року

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Дніпро, Середа 13 жовтня 2021 21:42
Ярославський: аеропорт у Дніпрі реально побудувати вже до кінця наступного року Фото: Олександр Ярославський (прес-служба DCH)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Олександр Ярославський розповів, що станом на сьогодні вже вдалося пройти кілька важливих етапів будівництва аеропорту в Дніпрі. Зокрема, загальнобудівельні роботи по пасажирському терміналу виконані на 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ярославського місцевому "Інформатору".

За його словами, бетонні роботи і установка металоконструкцій зараз йдуть на позначці 3.0, робочі приступили до прокладання інженерних мереж.

Для будівлі адміністративно-побутового корпусу завершена підготовка пальового поля, йде заливка ростверків - верхній частині фундаменту, що розподіляє навантаження несучих конструкцій. А на майданчику, де будується VIP-термінал, почали забивати палі.

У проект створення аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро" DCH вже інвестувала понад 200 млн гривень.

"Роботи йдуть ударними темпами, я щохвилини і щогодини контролюю будівництво термінального комплексу. Крім того, зараз вирішилося питання з будівництва аеродрому, на майданчик заходить потужний оператор - Onur. Упевнений, що ми можемо закінчити будівництво аеропорту в кінці наступного, 2022-го, року. І Україна отримає ще один розкішний аеропорт", - повідомив Ярославський.

Ярославський: аеропорт у Дніпрі реально побудувати вже до кінця наступного року

Як відомо, компанія Onur Construction International перемогла у тендері на будівництво аеродрому в Міжнародному аеропорту "Дніпро".

Згідно з умовами торгів, підрядник повинен побудувати 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон і необхідну злітно-посадкову інфраструктуру.

За інформацією дніпровських видань, Onur вже підписала договір і планує вийти на будмайданчик на початку наступного тижня.

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Олександр Ярославський Дніпро
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