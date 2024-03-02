Ярослава Магучих завоевала "серебро" на чемпионате по прыжкам в высоту в помещении

От Украины на соревнования были заявлены две спортсменки: Юлия Левченко и Ярослава Магучих, которая впервые отстаивала титул в помещении после дебютного "золота" 2022 года в Белграде.

Магучих начала соревнования с высоты 1,92 метра. Каждую высоту она преодолевала с первой попытки и на 1,99 выходила в статусе лидера, но не смогла преодолеть эту отметку.

Юлия Левченко решила начинать соревнования со стартовой высоты - 1,84 метра. С ней она не имела никаких проблем. Достаточно хорошей была и первая попытка на 1,88 метра, но планка не устояла. К сожалению, ей не удалось преодолеть высоту и в двух последующих.

"Золото" на чемпионате в Глазго добыла австралийка Никола Олислагерс, - она взяла 1.99 метра. Бронзу завоевала словенка Лиа Апостоловски с результатом 1.95 метра.

Магучих подходила к соревнованиям с двумя уверенными победами в сезоне-2024: украинка добывала "золото" в немецком Котбусе и Нью-Йорке. Левченко с начала года ограничилась только домашними соревнованиями, в частности стала чемпионкой Украины в помещении.

Победы Ярославы Магучих

Напомним, на днях Магучих уверенной победой открыла 2024-й олимпийский год. В немецком Котбусе спортсменка установила рекорд соревнований и лучший результат сезона в мире на этапе Мирового легкоатлетического тура "бронзовой" категории.

Также Магучих с рекордом сезона одержала победу в финале "Бриллиантовой лиги-2023" по прыжкам в высоту.

А в августе спортсменка впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту, преодолев отметку в 2,01 метра.

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