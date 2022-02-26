Роскомнадзор посилює цензуру. Вимагає від ЗМІ не називати ситуацію в Україні війною
Фото: Роскомнадзор вимагає від ЗМІ не називати ситуацію в Україні війною (flickr.com)
Роскомнадзор вирішив посилити цензуру в країні. Вимагає від місцевих ЗМІ видалити матеріали в яких ситуацію в Україні назвали війною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Новая газета".
"На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщена недостовірна суспільно значуща інформація про обстріли ЗС РФ українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни", - пише пресслужба Роскомнадзора.
У разі невиконання вимоги - місцевим ЗМІ загрожує блокування на території Росії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Росії обмежили доступ до Facebook.