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Роскомнадзор посилює цензуру. Вимагає від ЗМІ не називати ситуацію в Україні війною

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Субота 26 лютого 2022 13:27
Роскомнадзор посилює цензуру. Вимагає від ЗМІ не називати ситуацію в Україні війною Фото: Роскомнадзор вимагає від ЗМІ не називати ситуацію в Україні війною (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Роскомнадзор вирішив посилити цензуру в країні. Вимагає від місцевих ЗМІ видалити матеріали в яких ситуацію в Україні назвали війною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Новая газета".

"На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщена недостовірна суспільно значуща інформація про обстріли ЗС РФ українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких проведена операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни", - пише пресслужба Роскомнадзора.

У разі невиконання вимоги - місцевим ЗМІ загрожує блокування на території Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Росії обмежили доступ до Facebook.

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