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Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО, - Зеленский

Среда 15 ноября 2023 22:04
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Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Об этом стало известно сегодня, 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно", - пишет президент.

По его словам, российским террористам нет места во главе значимых международных организаций.

"Международная роль России будет только ослабевать", - написал Зеленский.

ЮНЕСКО

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее памятники в список Всемирного наследия.

Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО между сессиями Генеральной конференции. Она готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией конкретных решений, определяет методы и формы практической деятельности организации.

Совет состоит из представителей 51 страны-члена ЮНЕСКО, которых избирают на Генеральной конференции с учетом регионального и культурного представительства.

Изоляция РФ в международных организациях

Недавно сообщалось, что ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию необходимо исключить из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поскольку она убивает ее изнутри.

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Владимир Зеленский Российская Федерация ЮНЕСКО
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