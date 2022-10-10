Россию следует признать террористическим государством, - посол Зварыч

Россию следует признать государством-террористом после массированных ракетных ударов по Украине, которые произошли сегодня, 10 октября.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Twitter .
"Мы призываем признать Россию страной-террористом. Сегодняшняя атака на мирных жителей и гражданские объекты в Украине это еще раз подтверждает. Также нужно: немедленное усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины и полная изоляция российского агрессора", - говорится в заявлении дипломата.
Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и целому ряду городов Украины.
По последним данным, россияне выпустили по Украине 83 ракеты, половина из них была сбита украинскими силами ПВО.
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