RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россию следует признать террористическим государством, - посол Зварыч

Фото: Василий Зварыч, посол Украины в Польше (facebook.com ODFoundation)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россию следует признать государством-террористом после массированных ракетных ударов по Украине, которые произошли сегодня, 10 октября.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Twitter .

"Мы призываем признать Россию страной-террористом. Сегодняшняя атака на мирных жителей и гражданские объекты в Украине это еще раз подтверждает. Также нужно: немедленное усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины и полная изоляция российского агрессора", - говорится в заявлении дипломата.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и целому ряду городов Украины.

По последним данным, россияне выпустили по Украине 83 ракеты, половина из них была сбита украинскими силами ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетный ударВойна России против Украины