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Россию не переизбрали в совет Международной организации гражданской авиации, - Reuters

Фото: Россию не переизбрали в совет Международной организации гражданской авиации (flickr by Wayne Farley)
Автор: Иван Носальский

Россия не была переизбрана в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за ее агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Россия не набрала достаточного количества голосов для того, чтобы оставаться частью управляющего совета ICAO, в которых входят 36 государств.

В Reuters подчеркивают, что такое решение было одним из жестов стран Запада, которые хотят, чтобы Россия понесла ответственность за вторжение в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что ICAO заявила о проблемах с безопасностью полетов гражданской авиации в России. Из-за этого другие страны могут запрещать самолетам РФ летать в их воздушном пространстве.

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