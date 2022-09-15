ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські літаки можуть перестати пускати в інші країни: названа причина

Новость на русском →
Четвер 15 вересня 2022 22:45
Російські літаки можуть перестати пускати в інші країни: названа причина Ілюстративне фото: російські літаки можуть перестати пускати до інших країн (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заявила, що у Росії є проблеми з безпекою польотів. Тепер інші країни можуть забороняти літакам РФ знаходитися в їх повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Тепер у списку всіх країн на сайті ICAO навпроти Росії стоїть червоний прапорець, який свідчить про проблеми з безпекою польотів цивільної авіації. Організація знизила до 77,4% свою оцінку ефективності реалізації стандартів в категорії "льотна придатність" в Росії.

При цьому два неназваних експерта в коментарі The Insider зазначили, що на підставі таких висновків ICAO інші країни можуть закривати свої повітряні простори для літаків РФ, оскільки за катастрофу, що сталася над конкретною країною, несе відповідальність влада цієї країни.

За даними РБК, таке рішення ICAO пов'язане з подвійною реєстрацією російських літаків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що молдавським авіакомпаніям заборонили відновлювати рейси до Росії з метою безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Росавиация
NEWS
В Україні виявили перший випадок віспи мавп
В Україні виявили перший випадок віспи мавп
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України