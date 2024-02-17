Россию атаковали беспилотники: в каких регионах якобы работала ПВО

Белгородская область

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что якобы ПВО сбила 2 беспилотника

"В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.

Калужская область

Губернатор области Владислав Шапша сообщил об семи якобы сбитых беспилотниках.

"Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты 4 БПЛА. Утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.", - сообщил Шапша.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об пяти якобы уничтоженных беспилотниках.

"Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО Министерства обороны РФ ", - сообщил Богомаз.

Воронежская область

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО якобы сбили два беспилотника на подлете к городу.

"Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев.

Обновлено 06:46: губернатор Гусев сообщил, что обломками беспилотника повреждена крыша.

"По уточнённым данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет", - сообщил Гусев.

Взрывы в России

Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 февраля взрывы были в Белгородской и Калужской областях. Там якобы работала ПВО.

К слову, в Ижевске вспыхнул масштабный пожар на неназванном предприятии.

Также слышали взрывы жители Ростова. В сети написали об якобы работе ПВО.